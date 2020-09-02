Вирусолог рассказал, когда россияне снимут защитные маски

Россияне смогут отказаться от медицинских масок в январе 2021 года, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Лукашев заявил, что «постепенно от них (масок) можно будет отказываться, но, думаю, раньше января следующего года это было бы преждевременно», передает «Комсомольская правда».

Он также отметил, что вирус продолжает экспансию, но не лавинообразно, и его распространение удалось взять под контроль спокойными, не экстремальными мерами.

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