В Благовещенске построили новейшую модельную библиотеку искусств

В пятницу, 4 сентября в Благовещенске состоится торжественное открытие модельной библиотеки искусств, сообщает министерство культуры и национальной политики Амурской области.

Согласно сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, современное многофункциональное культурное пространство нового поколения создано в рамках национального проекта «Культура» при поддержке министерства культуры России и министерства культуры Амурской области.

Первая на Дальнем Востоке муниципальная библиотека искусств была создана 15 марта 2019 года.

В 2020 году библиотека искусств вошла в число победителей конкурсного отбора субъектов России на предоставление средств из федерального бюджета на реализацию проекта по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». На модернизацию пространства, закупку мебели и оборудования были направлены 5 млн рублей. Администрация Благовещенска профинансировала ремонт фасада, внутренних помещений, благоустройство прилегающей территории, проведение широкополосного интернета.

Книжный фонд библиотеки искусств к моменту модернизации насчитывал более 10 тыс. книг. Приобрели 1171 экземпляр, в том числе 769 экземпляров художественной литературы, 402 экземпляра – отраслевой, из них 157 книг по искусству. В среднем стоимость одного экземпляра составила 536 рублей. Так как в библиотеке зарегистрированы около 800 читателей-детей, для них приобрели 320 экземпляров новых книг, включая издания по культуре и искусству. В течение 2021-2023 годов будет приобретено дополнительно 4,1 тыс. экземпляров книг на сумму около 2 млн рублей.

В библиотеке нового поколения созданы несколько функциональных трансформирующихся пространств: современный зал выдачи литературы; зона творчества; зона чтения; выставочное пространство; студия звукозаписи и другие. Библиотека оснащена самым современным мультимедийным оборудованием: проектором, аудиосистемой, электронным фортепиано, системой видеомэппинга, студией и кабиной звукозаписи и многим другим.

Дизайн-проект библиотеки искусств разработан дизайнерским бюро Варвары Блохиной. При проектировании дизайнеры учитывали пожелания библиотекарей. Вместе с тем, цветовые и интерьерные решения, макеты мебели, систем освещения, предложены разработчиком.

В ближайших планах – дальнейшее участие учреждений муниципальной библиотечной системы в нацпроекте «Культура». Поставлена задача преобразовать все библиотеки Благовещенска в библиотеки нового типа – качественные общественные пространства для интеллектуального общения и развития жителей Благовещенска и гостей областной столицы.