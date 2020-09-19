Трамп похвастался «сохранением» сирийской нефти

Власти США могут обсудить судьбу сирийских нефтяных месторождений с курдами, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я сохранил нефть», – приводит его слова ТАСС.

Трамп пояснил, что силы США находятся «вне Сирии», исключая «войска, охраняющие нефть». Он напомнил, что США вывели силы в том числе «с границы между Сирией и Турцией», где «было много войск». По его словам, США «вероятно, будут вести обсуждения с курдами относительно нефти,».

«Посмотрим, как это все закончится, и мы уйдем», – заявил Трамп.

Он подчеркнул, что США «вернули значительное число своих войск на родину».

«Многие из них вернутся домой в самом ближайшем будущем», – сказал Трамп.

Президент США подчеркнул важность того, что страна «сократила численность» американских войск в Ираке. Кроме того, «за следующие несколько недель» в Афганистане численность американских войск сократят до 4 тысяч, «затем, немногим позже», будет принято «окончательное решение» относительно военного присутствия в Афганистане, заявил он.

Трамп сказал, что с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) «хорошо идут дела», хотя талибы – «очень крепкие орешки, очень умные». Однако «прошло 19 лет, и даже они устали от войны», считает Трамп.

По его словам, США «уйдут оттуда, зная, что определенные условия должны быть выполнены».

Напомним, одной из главных проблем восстановления сирийской экономики является недопуск США и курдами законных властей Сирии к месторождениям нефти.

Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. Россия указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.

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