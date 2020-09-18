Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Персидский залив

В акваторию Персидского залива вошла американская авианосная ударная группа, сообщил пятый оперативный флот ВМС США.

Флагманский корабль – атомный авианосец «Нимиц» – сопровождают ракетные крейсеры «Принстон» и «Филиппинское море», а также эсминец «Стеретт», передает РИА «Новости».

ВМС США заявили, что «Нимиц» будет «проводить операции и учения с партнерами по региону и коалиции, а также обеспечивать авиационную поддержку в рамках операции «Непоколебимая решимость», передает ТАСС.

Напомним, последний раз американский авианосец («Авраам Линкольн») проходил через Ормузский пролив в конце 2019 года. Тогда это произошло на фоне беспорядков в Иране.

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