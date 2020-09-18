В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердилась пневмония, передает ТАСС.

Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в городе – 5044 человека.

Накануне сообщалось, что за сутки в Москве умерли восемь вирус-положительных пациентов.

Всего в городе выявлено свыше 274,8 тыс. случаев COVID-19, выздоровели более 235,1 тыс. пациентов.

9 сентября в Москве началась вакцинация в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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