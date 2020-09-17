В Москве за сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве умерли восемь пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У этих пациентов «был подтвержден диагноз пневмония». Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в городе – 5033, передает ТАСС.

Накануне в Москве умерли девять пациентов с коронавирусом.

9 сентября в российской столице началась вакцинация в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД