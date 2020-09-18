В Израиле начался повторный карантин из-за COVID-19

В Израиле на три недели с возможностью продления начался повторный общенациональный карантин в связи с пандемией коронавируса нового типа.

«Моя обязанность и ответственность как премьер-министра не только заботиться о вашем здоровье, но и о вашей жизни. И если есть рост в геометрической прогрессии, хочу, чтобы вы понимали, что это значит: это не просто дискомфорт, не просто много тяжелобольных, это ситуация, когда даже после добавления больничных коек – а мы их добавили, даже после добавления необходимых аппаратов ИВЛ – а мы их добавили, даже после увеличения числа врачей и медсестер бригады не справляются со скоростью роста заболеваемости – всему есть предел. Затем быстро растет число умерших», – передает РИА «Новости» слова премьер-министра страны Нетаньяху.

Гражданам Израиля запрещено удаляться от дома более чем на километр, за исключением походов на работу, за продуктами и в аптеку, говорится в сообщении.

Разрешается выходить из дома для занятий спортом, если для этого не требуется использование автотранспорта, а также в религиозных целях.

Сообщается, что штраф за отсутствие масок равен 500 шекелей (примерно 11 тыс. рублей – прим. ВЗГЛЯД).

Премьер-министр также объявил о правительственной программе по экономической поддержке граждан и предпринимателей:

«Среди пунктов программы: снижение на 10% заработной платы ряда высокопоставленных госслужащих, изменение критериев получения помощи для бизнес-предприятий – возмещение постоянных затрат для бизнесов, денежный оборот которых снизился как минимум на 25% (ранее этот критерий начинался с 40%), ускоренное получение денежных выплат, помощь в уплате муниципального налога», – уточнила детали программы пресс-служба министра финансов.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом приняло решение ввести частичный режим изоляции по выходным, которые в стране длятся с пятницы до воскресенья.

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