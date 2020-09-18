Проведено сравнение мутаций коронавируса в России и других странах

|
|
18 сентября, пятница | Последнее обновление — 08:23 | vz.ru
Разделы
Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши
Санкции против Белоруссии потребовали распространить на россиян
Молодежь напишет новые правила цивилизации
Немецкая армия берет на вооружение наследие Шмайссера
За пожар в Анапе ответят «дикари»
В этот день Украина и Белоруссия получили свои границы
Олег Хавич, политический аналитик
17 сентября 1939-го начался «Польский поход» Красной армии, в ходе которого территория Украины и Белоруссии увеличилась – за счёт Польши. Но ныне в Киеве и Минске смотрят на эту дату глазами Варшавы. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
В русскую глубинку проникло общество потребления
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Помню наш шок, когда выяснилось, что в областных аптеках просто нет нужного лекарства (не суперпопулярного, но вполне распространенного), а когда его, наконец, удалось где-то найти, лекарство оказалось чуть ли не в полтора раза дороже, чем в Москве. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
Новому большому брату не нужна твоя личность
Андрей Перла, Политолог
Он смотрит на тебя с каждого монитора. Большой брат разрешает тебе говорить, что он плохой – вот только в новоязе для этого не осталось слов. Большой брат мягче, чем в старой книжке, но также безжалостно указывает тебе, как жить, что покупать и за кого голосовать. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Подозрительная смерть Тесака
Обсуждение: 8 комментариев
Шведов выгоняют из Швеции
Обсуждение: 11 комментариев
Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем
Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округаПодробности...
Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет
Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смогаПодробности...
Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»
В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награжденияПодробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
© 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
На главную страницу •