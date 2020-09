Конгрессмены США обвинили Белый дом в дискриминации азиатов Проведено сравнение мутаций коронавируса в России и других странах 18 сентября 2020, 07:27

Варианты штаммов вируса SARS-CoV-2, циркулирующие на территории Западной Европы, в марте и апреле 2020 года были массово завезены в Россию, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. «Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются. В настоящее время насчитывается около 22 таких единичных мутаций. Стоит отметить, что эти мутации произошли в январе - марте 2020 год, а позже этих сроков в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Там добавили, что анализ изменчивости генома коронавируса показывает, что самым устойчивым изменением является появление двух единичных мутаций – в настоящее время более 93% исследуемых образцов имеют данную пару замен. Первые варианты вируса с этими мутациями выявлены в конце января в Китае, затем в Австралии, а в конце февраля обнаружены уже в большинстве стран Западной Европы, Саудовской Аравии, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Марокко и Сенегале, пояснили в ведомстве. На территории России около 99% исследуемых образцов имеют данную пару мутаций, отметили в Роспотребнадзоре. «Детальное сравнение геномов вируса SARS-CoV-2 на территории России и зарубежных стран подтверждает, что именно варианты штаммов вируса SARS-CoV-2, циркулирующие на территории Западной Европы, которые в большинстве своем уже имели мутацию P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S), в марте и апреле 2020 года были массово завезены в Россию», – пояснили в пресс-службе. В ведомстве отметили также, что снижение летальности от коронавирусной инфекции с 7,2% до 3,2%, которое отмечается в мире с конца апреля, и увеличение потенциала распространения COVID-19, скорее всего, говорит об адаптации коронавируса к человеческой популяции. «С третьей декады апреля 2020 года в мире наблюдается снижение летальности от COVID-19 с 7,2 % до 3,2 %. Снижение летальности в глобальном масштабе может отражать не только прогресс в методах лечения, но и вероятное ослабление вирулентных свойств. Наблюдаемое увеличение потенциала распространения на фоне признаков снижения вирулентности, вероятно, является основной формой адаптации нового коронавируса к человеческой популяции и, по-видимому, будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ», – говорится в сообщении. Кроме того, Роспотребнадзор за месяц изучил более 1,5 тыс. образцов замороженных овощей, фруктов, мясной продукции и не выявил в них РНК коронавируса. Роспотребнадзор проводит исследование по оценке рисков появления возбудителя коронавируса в продуктах питания, при проведении тестирования исследовались замороженные продукты. «В период с 05.08.2020 по 10.09.2020 было проведено исследование 1677 образцов пищевой продукции. Основную массу составляла овощная продукция (40%), мясо и мясосодержащая продукция (26%) и фрукты (22%). Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS CoV2», – говорится в сообщении. Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, поэтому риск передачи COVID-19 от насекомого к человеку крайне мал. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

