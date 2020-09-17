Польша отреагировала на решение Лукашенко по границе

Граница между Польшей и Белоруссией работает в штатном режиме, заявил представитель Надбужаньского отдела Пограничной стражи Польши.

«С нашей стороны в данный момент пропуск граждан и транспорта осуществляется в штатном режиме. Что там с белорусской стороны - мы не знаем», – цитирует РИА «Новости» представителя.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей.

Кроме того глава белорусского государства заявлял, что Польша при помощи мессенджеров выстраивает в Белоруссии параллельные министерства и проводит саботаж экономики и социальной сферы.