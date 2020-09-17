Лавров назвал «большую ошибку» в отношениях Запада с Россией

Большая ошибка – считать, что Россия в любом случае будет играть по западным правилам, сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью RTVI.

«К сожалению, понять это до конца, принять безальтернативность самостоятельных действий России как внутри своей страны, так и на международной арене Запад не может. Поэтому, к огромному сожалению, эта агония продолжается по инерции», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом министр добавил, что «эпоха постоянного давления на Россию» началась после распада Советского Союза, в ходе которого Запад считал, что Россия находится у него «в кармане», прошел безвозвратно».

«Мы никогда не испытывали никакого удовольствия от того, что у нас с кем-то плохие отношения. Мы не испытываем удовольствия от того, что делаем заявления, в которых резко оцениваем позицию Запада. Всегда стараемся искать компромиссы, но бывают ситуации, когда очень трудно уклониться от прямого разговора и избежать прямых оценок того, чем занимаются наши западные друзья», – отметил Лавров.

По его словам, многие российские политологи говорят о том, что России пора перестать мерить свои действия теми «аршинами», которые предлагает Запад, а также перестать стараться нравиться Западу любой ценой.

«То, что Запад, вольно или невольно, подталкивает нас к такому анализу, для меня очевидно. Скорее всего, это делается невольно. Но считать, что Россия в любом случае будет играть по западным правилам, – большая ошибка, так же, как с таким же «аршином» подходить к Китайской Народной Республике», – подытожил Лавров.

А про американскую политику «мягкой силы» Лавров сказал, что она направлена на попытки обработки и промывания мозгов населения.