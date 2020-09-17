Главы МИД стран ЕС решили провести неформальную встречу с Тихановской

Руководители дипломатий стан Евросоюза и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерены провести неформальную встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Брюсселе.

«Глава дипломатии ЕС и министры иностранных дел Евросоюза проведут в понедельник утром перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав МИД неформальную встречу со Светланой Тихановской», – сообщил РИА «Новости» официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

Отмечается, что предложил такую встречу сам верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская одобрила планы Евросоюза о введении санкций против Белоруссии. Вместе с тем в Европарламенте предложили внести россиян в этот список санкций.

Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готовит «список Тарайковского», в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, США, страны Евросоюза и на Украину.

Напомним, по данным ЦИК, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки.

Сама Тихановская назвала себя победителем и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.