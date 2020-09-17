В МЧС рекомендовали ограничить просмотр новостей о COVID-19

Психологи МЧС рекомендуют ограничить просмотр новостей о коронавирусе и доверять только официальным источникам информации, заявила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

Она отметила, что в период пандемии обращения к психологам с темой возрастания тревоги стали одними из наиболее частых.

«Поэтому основная задача в этой ситуации – этот порочный круг разорвать. Выбрать себе время и некоторое количество источников, откуда мы получаем информацию, и понять, что основная цель – узнать новости, а не собрать все мнения вокруг от разных людей», – сказала Шойгу в эфире «Россия 24», передает ТАСС.

Она добавила, что нужно обязательно находить время на занятия другими делами, которые не связаны с темой коронавируса.

Кроме того, Шойгу предупредила об опасности социальных сетей и мессенджеров в условиях ЧС.

«В чем опасность мессенжеров – информация передается очень быстро, но очень искажается при передаче от одного человека к другому. И зачастую не потому, что кто-то имеет какие-то злонамеренные планы, а потому, что каждый человек будет интерпретировать, он читает по-своему и пересказывает по-своему. Очень известный психологический феномен», – сказала она, отвечая на вопрос о том, помогают ли соцсети и мессенджеры в работе в условиях ЧС или, наоборот, осложняют ее.

«Моя профессиональная позиция состоит в том, что это реальность в условиях ЧС, с чем нам придется жить, в том числе в условиях ЧС. Такого рода информационный поток скорее зашумляет и очень искажает, поэтому нужно смотреть на официальные новости и сводки», – добавила Шойгу, подчеркнув, что чем корректнее и грамотнее ведется информационная работа, тем меньше влияние искаженной информации.

Ранее Шойгу назвала главные психологические проблемы россиян из-за коронавируса.