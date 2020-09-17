Эксперт: США взламывает оборону юга России с помощью Украины

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17 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Россия проигнорирует атаку Польши на смоленских диспетчеров

Причину гибели «борта номер один» уже выяснили эксперты из МАК, России и самой Польши Sergei Karpukhin/Reuters
В Польше вспомнили про собственный вариант кампании «Во всем виновата Россия». Спустя десять лет после гибели президента Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском польские власти выдвинули новую серию обвинений и потребовали выдать диспетчеров аэропорта Смоленск-Северный, которых обвиняют в провоцировании трагедии. Что стоит за новыми обвинениями Варшавы в адрес России? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Латышские легионеры СС испугались возмездия России

Всего в разных странах мира могут проживать более 300 бывших латышских легионеров СС Оксана Джадан/РИА Новости
Служба госбезопасности Латвии составила рекомендации, как защитить памятники легионерам «Ваффен СС» и их самих. Пресса республики нагнетает: «Лица, находящиеся на зарплате Кремля, начали преследование легионеров у них дома». Придется признать: выжившие пособники нацистов не случайно испугались возмездия со стороны России.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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В русскую глубинку проникло общество потребления

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Помню наш шок, когда выяснилось, что в областных аптеках просто нет нужного лекарства (не суперпопулярного, но вполне распространенного), а когда его, наконец, удалось где-то найти, лекарство оказалось чуть ли не в полтора раза дороже, чем в Москве. Подробности...
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Новому большому брату не нужна твоя личность

Андрей Перла, Политолог
Он смотрит на тебя с каждого монитора. Большой брат разрешает тебе говорить, что он плохой – вот только в новоязе для этого не осталось слов. Большой брат мягче, чем в старой книжке, но также безжалостно указывает тебе, как жить, что покупать и за кого голосовать. Подробности...
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Психические расстройства портят жизнь как насморк

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Проблемы с психикой – они от лукавого, придуманы масонами и рептилоидами. Погуляй, и все пройдет. Бабки в поле рожали, а ты непонятно на что жалуешься. И вообще, у предков никаких депрессий не было. Подробности...
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Подозрительная смерть Тесака

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Шведов выгоняют из Швеции

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Отношения России и Японии изменятся

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Эксперт: США взламывает оборону юга России с помощью Украины

       17 сентября 2020, 16:25
    Фото: STR New/Reuters
    Текст: Иван Абакумов

    «В Вашингтоне надеются, что в ответ на полеты B-52 у наших границ Россия будет реагировать, и их стратегам удастся понять, как работает наша ПВО. Без этих данных планы США на Черное море – частью которых являются предстоящие учения – оказываются оторванными от действительности», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя подготовку Украины к маневрам с участием НАТО.

    «Южное направление постоянно присутствует в доктринах США. Вашингтон рассматривает Черное море в рамках концепции A2AD (Anti-access and area denial – «Ограничение и воспрещение доступа и маневра») как одну из зон этого «воспрещения доступа», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Концепция подразумевает сдерживание противника посредством создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил. Например, с точки зрения западных стратегов, Россия реализует такую концепцию A2AD, размещая ракетные комплексы «Искандер» вкупе с установками ПВО С-400 и береговыми противокорабельными комплексами «Бастион».  

    Американцы включают в свою черноморскую зону A2AD страны НАТО – Румынию и Болгарию, и плюс к ним также Украину, отметил Леонков. По замыслу американских стратегов, армии этих стран и должны стать инструментом, который будет «взламывать» черноморский район, полагает эксперт.

    «Чтобы понять, насколько они способны решить эту задачу, США и проводят учения вроде «Объединенных усилий – 2020». Включают Румынию, Болгарию, Турцию и Украину в большие маневры, в ходе которых отрабатывают собственные задачи. Полученные данные анализируются, чтобы понять реалистичность американской стратегии», – отметил Леонков.

    Еще в июле в Генштабе ВСУ заявили, что Украина в ответ на запланированные российские военные учения «Кавказ-2020» организует командно-штабные учения «Объединенные усилия – 2020», для участия в которых намерена привлечь страны НАТО. В августе президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил важность участия Турции в указанных выше учениях.

    Маневры «Объединенные усилия – 2020» пройдут 22–25 сентября с применением около 12 тысяч единиц вооружения и до 700 единиц военной техники, сообщил в этот вторник начальник главного управления доктрин украинского генштаба Алексей Таран, которого цитировало агентство «Интерфакс-Украина».

    Леонков увязывает украинско-натовские учения под эгидой США с недавними демонстративными полетами американских бомбардировщиков B-52 у морских границ России в Черном море. Напомним, что в начале недели российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика B-52H, которые приближались к госгранице со стороны Украины.

    «Единственное, что огорчает американцев, – в учениях, подобных «Объединенным усилиям – 2020» отсутствует картина того, как могла бы реагировать Россия. Поэтому совершаются полеты разведывательной авиации, провокационные приближения к границам России бомбардировщиков B-52 и так далее. В Вашингтоне надеются, что на фоне учений Россия будет реагировать соответствующим образом. Так стратегам США удастся понять, как работает наша противовоздушная оборона, – полагает Леонков. – Без этих данных все планы, которые американцы себе рисуют, носят чисто умозрительный характер».

    Россия, конечно, отслеживает эти полеты, продолжил эксперт. На эту тему есть соответствующее заявление командующего ВКС Сергея Суровикина. «Если действия американцев не прекратятся, станут более наглыми, они могут подпасть под применяемый у нас термин «угроза агрессии». В этом случае Россия может использовать средства нелетального характера», – констатировал Леонков.

    «Тут можно вспомнить про имеющиеся на вооружении Российской армии комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые сделают полеты ВВС США достаточно сложными и небезопасными для пилотов. Думаю, их о возможности такого шага с нашей стороны заранее предупредят. И это только одна из мер, чтобы не допустить ситуации, когда придется применять по назначению комплексы российских ПВО», – заключил эксперт.


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