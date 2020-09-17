В «Сколтехе» рассказали о создании технологии для развития 6G

Ученые Сколковского института науки и технологий («Сколтех») разработали технологию и создали устройство, которое позволит разрабатывать компоненты для систем связи шестого поколения (6G) в России, говорится в сообщении института.

«Созданное в «Сколтехе» устройство открывает новые перспективы для разработки компонентов 6G-систем, в частности, конвертеров сигналов из терагерцового в оптический диапазон. Исследования в области шестого поколения ведутся в рамках деятельности Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей (ЦК НТИ БСИВ). В своих разработках Институт опирается на передовую научную и лабораторную базу и производственные связи с лидирующими российскими компаниями», – передает РИА «Новости» сообщение института.

Новое устройство позволяет модулировать оптическое излучение с длиной волны 1,5 микрометра, электрическим сигналом с частотой до 10 ГГц.

«Будущее сотовой связи заключается в полной интеграции транспортного оптоволоконного сегмента с компактными радиомодулями. Можно без преувеличения сказать, что подобные исследования абсолютно критичны для дальнейшей и полной локализации производства инфраструктурного и терминального оборудования 6G в России», – прокомментировал руководитель ЦК НТИ БСИВ Дмитрий Лаконцев.

В дальнейшем планируется расширить частотный диапазон до сотен ГГц, а также увеличить номенклатуру изготавливаемых элементов, говорится в сообщении. Кроме того, рассматривается возможность расширения спектра применения данного класса устройств в производстве инфраструктуры для оптоволоконного сегмента сетей шестого поколения.

Напомним, в начале августа глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что Россия рассматривает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G.