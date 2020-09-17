Эксперт сказал, будет ли космос жить по американским законам

Россия и международное сообщество однозначно не поддержат создание американцами нового правового режима для исследования Луны, поскольку такие решения не могут быть приняты какой-либо страной в одиночку, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. Космическое право должно работать по аналогии с использованием Антарктиды, уверен эксперт.

Глава НАСА Джим Брайденстайн сравнил добычу ресурсов на Луне с ловлей тунца в океане, имея в виду то, что никто не может объявить спутник Земли своей национальной собственностью. В то же время профессор Института права Университета Небраски-Линкольна Франс фон Дер Данк призвал создать «гораздо более проработанный, нежели тот, что действует сегодня, правовой режим», чтобы такая деятельность не приводила к международным конфликтам. Он также надеется, что «со временем местные национальные законы могут оказаться достаточно последовательными для того, чтобы трансформироваться в обычное международное право».

«Такого рода предложение со стороны американцев уже больше полутора лет возникает в публичном пространстве и на уровне международной организации, которая занимается исследованием космоса. И, конечно же, это вызывает серьезный протест и возражения как со стороны России, так и со стороны других участников деятельности в космическом пространстве», – говорит Эйсмонт.

Он объясняет, что идея применения национальных американских законов в космосе идет вразрез с существующими соглашениями в области исследования космоса и использования внеземного пространства. И то, что США вообще стремятся придумать за всех общие международные правила – очевидное нарушение, потому что это переход в некое другое правовое пространство. Он уточняет, что такие решения ни в коем случае не могут быть приняты какой-либо страной в одиночку.

«Есть комитет Организации Объединенных Наций (ООН) по мирному использованию космического пространства, где все эти нормативные решения и принимаются. И то, что предлагает американская сторона, означает, что все, что было принято, должно быть разрушено. То есть международное сообщество совершенно точно никогда такое не поддержит», – считает Эйсмонт.

В международном сотрудничестве, продолжает эксперт, уже есть очень хороший пример – использование Антарктиды, которая благодаря международным решениям исследуется. То есть каждый участник работает в том месте, которое было выбрано посредством согласования. Он поясняет, что данная часть Земли никому не принадлежит, но благодаря определенным нормам на ней ведутся работы и до сегодняшнего дня никаких трений по данному вопросу пока не было. И точно такого же характера правила предполагается использовать и для Луны, уверен эксперт.

«Да и говорить о ресурсах Луны, конечно, преждевременно. Пока никто не может сказать, какие ресурсы спутника Земли мы можем использовать в интересах народного хозяйства. Единственное, о чем можно сейчас вспомнить, так это вода, которая в дальнейшем, скажем, будет преобразована в ракетное топливо (с помощью разложения на кислород и водород). Но и это прогнозы явно не ближайшего будущего. То есть если и идет речь о каких-то видах деятельности, то это прежде всего исследование Луны (отправка согласованных экспедиций)», – рассказывает Эйсмонт.

В августе в Институте космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что на первую российскую автоматическую лунную посадочную станцию «Луна-25», запуск которой назначен на октябрь 2021 года, начали устанавливать научную аппаратуру.