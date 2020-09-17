Адвокат дочери Легкоступовой рассказал о подозрительных травмах на теле певицы

Певица Валентина Легкоступова умерла месяц назад, однако обстоятельства ее смерти до сих пор не до конца известны, новая деталь в деле – это многочисленные травмы, которые нашли на теле артистки, рассказал адвокат ее дочери Сергей Жорин.

Жорин рассказал, что осмотр сделали перед медицинской экспертизой, которую в данный момент проводят, передает канал «360».

«Характер травм показывает, что перед смертью она была жестоко избита, поскольку (обнаружены) ушибы, гематомы в нескольких местах на голове, теле, конечностях. Травмы на руках могут указывать на то, что она пыталась защищаться», – пояснил он.

Адвокат отметил, что необходимо дождаться окончания проведения судебно-медицинской экспертизы, и только после этого следствие будет делать выводы.

По его словам, у дочери Легкоступовой Анетты Бриль «был шок», когда она это увидела, так как ранее муж певицы Юрий Фирсов «заявлял, что Валентина упала в ванной».

«Но по характеру травм видно, что здесь нужно было на протяжении недели падать каждый день, а может быть, несколько раз в день, чтобы получить такие травмы», – указал правозащитник.

Он добавил, что у него есть некоторая информация о том, как проходило общение Легкоступовой с Фирсовым, «эту информацию в ближайшее время мы предоставим следствию».

Напомним, Легкоступова умерла 14 августа в результате получения закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. До этого исполнительница попала в больницу – ее с пробитой головой нашла дочь.

СМИ сообщали, что перед инцидентом артистка вместе с супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, несколько дней не выходила на связь, а после того, как ее положили в больницу, мужчина якобы пропал.

Позже сам Фирсов заявил, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, певица несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали.