Северный флот запланировал десантирование на Чукотке

Корабли и суда Северного флота прибыли на Чукотку, где проведут учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье, сообщила пресс-служба флота.

«Сегодня корабли и суда арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева прибыли в район мыса Ванкарем в Чукотском море. Большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Кондопога» встали на якорь и приступили к исследованию мест, возможных для высадок морского десанта на необорудованное побережье Чукотского полуострова», – передает ТАСС сообщение СФ.

В пресс-службе уточнили, что на борту большого десантного корабля находятся подразделения морских пехотинцев Северного флота, которые уже приняли участие в тактических учениях по защите островных и континентальных территорий России в Арктике.

Напомним, в августе морские пехотинцы Северного флота в составе арктической группировки сил провели на Таймыре тактические учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье Енисея с целью обороны важного промышленного объекта в Арктической зоне.

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