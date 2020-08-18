CФ провел учения по высадке десанта на необорудованное побережье на Таймыре

Морские пехотинцы Северного флота в составе арктической группировки сил провели на Таймыре тактические учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье Енисея с целью обороны важного промышленного объекта в Арктической зоне, сообщает пресс-служба флота.

«Сегодня на полуострове Таймыр состоялись тактические учения по ведению боевых действий при высадке морского десанта на необорудованное побережье реки Енисей в районе Дудинки. В учениях приняли участие экипажи кораблей, военнослужащие и техника армейского корпуса, бригады морской пехоты Северного флота, а также вертолетная группа, входящие в состав арктической группировки Северного флота», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По легенде учений группировке сил Северного флота было необходимо отбить захваченный условными террористами плацдарм и обеспечить высадку техники морского десанта для дальнейшего развития наступления вглубь территории полуострова для обороны важного промышленного объекта в Арктической зоне.

Учебный бой начался с авиаудара по позициям «террористов», затем огонь по закрытым береговым позициям открыли батареи большого противолодочного корабля «Североморск» и больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский», входящих в арктическую группировку, которая вышла в поход из Североморска Мурманской области 5 августа.

Вертолеты Ка-27 доставили на берег подразделения морской пехоты для охраны группы военных инженеров, добравшихся до берега на быстроходных лодках для разминирования проходов в минных заграждениях и подготовки места высадки техники. По готовности позиций корабли подошли почти вплотную к береговой кромке и приступили к высадке десантной техники. Всего из твиндеков вышли 20 боевых машин: бронетранспортеры, снегоболотоходы, самоходные артиллеристские установки. Численность личного состава не уточняется.



В пресс-службе отметили, что по предварительным оценкам руководства учениями, весь личный состав, задействованный в обеспечении высадки морского десанта, продемонстрировал высокий уровень боевой выучки, качественно отработал тактику совместных действий при ведении боя, по захвату и удержанию берегового плацдарма.

В конце июля корабли СФ провели противодиверсионные учения в Баренцевом море.

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