Жена Ассанжа рассказала об издевательствах над мужем в тюрьме

Гражданская жена и экс-адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис сказала, что над ним издеваются в британской тюрьме.

В своем Twitter она написала, что Ассанжа будят в пять утра, надевают наручники, раздевают догола и подвергают рентгеновскому облучению. Кроме того, его полтора часа везут в суд в тесном фургоне, который больше напоминает гроб.

«Потом он в стеклянном ящике в задней части зала суда, откуда не может должным образом проконсультироваться со своими адвокатами», – написала Моррис.

Each day Julian is woken at 5am, handcuffed, put in holding cells, stripped naked and x-rayed. He's transported 1.5h each way in what feels like a vertical coffin in a claustrophobic van. He's in a glass box at the back of court from where he can't consult his lawyers properly. https://t.co/ncuEySMkFH — Stella Moris (@StellaMoris1) September 16, 2020

В апреле британский суд перенес с мая на более поздний срок дату слушаний по вопросу об экстрадиции Ассанжа.

Напомним, в мае прошлого года минюст США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений, «связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации». Адвокат Ассанжа Барри Поллак заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США, Комитет защиты журналистов признал дело угрозой для СМИ в США.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дело против Ассанжа «тотальным позором».

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