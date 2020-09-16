В Кремле заявили о минимизации негативных последствий в экономике на фоне COVID

Российским властям удается минимизировать негативные последствия в экономике на фоне коронавируса, однако нестабильность в мире не может не сказываться на России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «конъюнктура всемирная экономическая носит достаточно драматический характер, это не может не сказываться на нашей экономике, хотя благодаря принимаемым мерам удается все-таки как-то минимизировать негативные последствия от экономического кризиса, но, к сожалению, мы не свободны все-таки от, скажем так, тех проявлений нестабильности, которые сейчас есть», передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле выразили надежду на переход экономики к росту в обозримой перспективе.