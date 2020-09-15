Франция начала разработку спрея для носа от коронавируса

Французские исследователи разрабатывают спрей для носа, который поможет блокировать коронавирусную инфекцию, сообщил профессор биомолекулярной лаборатории при Сорбонне Филипп Кароян.

По словам исследователя, коронавирус использует некий «ключ», который вступает во взаимодействие c белком ACE2 – «замком» – и таким образом создает возможность проникновения коронавируса. Кароян объяснил, что создал фальшивый «замок» для обмана вируса, передает РИА «Новости».

«Мы создали имитацию и будем развивать ее способность взаимодействовать с вирусом и блокировать заражение клеток легких», – пояснил Кароян.

На данный момент эффективность показали три «замка» из 160, созданных при помощи математического алгоритма.

Ученый сказал, что при наличии финансирования препарат будет готов через шесть месяцев.

«Все находится на стадии проекта... Мы сейчас в поисках инвестора, нам нужно пять млн евро, чтобы развивать проект. И если завтра инвестор выделит эти пять млн в евро, через шесть месяцев наше средство будет готово к использованию», – заявил Кароян.

Напомним, в начале августа Париж признали областью активного распространения коронавируса. В мае координатор стратегии выхода Франции из режима изоляции Жан Кастекс предупредил жителей страны о возможности повторной массовой изоляции, если в ближайшие сроки не будет произведена вакцина или придумано другое лечебное решение.