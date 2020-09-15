Задержан обстрелявший самолет в Подмосковье мужчина

Полиция задержала 58-летнего мужчину, который обстрелял легкомоторный самолет в Московской области, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по городскому округу Солнечногорск задержан житель Москвы 1962 года рождения, подозреваемый в хулиганстве», – цитирует ТАСС Петрову.

По данным ведомства, в понедельник около 16.30 в районе деревни Шевлино совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Пилот пояснил, что на высоте 100 метров он увидел в окно мужчину, который стрелял в сторону самолета, услышал хлопок и удар по фюзеляжу. Стрелок повредил дверь самолета, пилот не пострадал.

В отношении задержанного возбуждено дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). По этой статье ему грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Московской области мужчина обстрелял легкомоторный самолет, борту пришлось совершить посадку. В результате инцидента никто не пострадал.