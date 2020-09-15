Питбули набросились на туриста в отеле Анталии

Два питбуля напали на туриста, отдыхавшего в отеле в Анталии. Собак держал и кормил хозяин гостиницы.

Речь идет об отеле в районе Лара района Муратпаша, передает портал «Турпром» со ссылкой на турецкие СМИ.

Пострадавший Гекхан Дикер в один из вечеров решил прогуляться с другом, вышел из комнаты раньше и стал ждать в саду отеля. Питбули, которые содержались в специальных клетках у входа в отель, вырвались и напали на туриста.

Борьба с собаками продолжалась около 10 минут, турист получили множественные укусы в руки, ноги и живот. Отмечается, что ситуация могла бы завершиться еще хуже, если бы не друг мужчины, который вмешался в ситуацию и позже доставил его в больницу. На тело туриста наложили более 40 швов.

Турист подал в суд на владельца отеля, указав, что «будь на его месте ребенок или женщина, они могли бы умереть». Кроме того, пострадавший заявил о психологических проблемах после инцидента.

Как заявил управляющий гостиницы и хозяин собак в заявлении, которое он дал полиции, его собаки не бойцовые, а пастушьи, и они «случайно вырвались» в ходе прогулки. Он также заявляет, что «инцидент был полностью вне его контроля» и обещает покрыть ущерб.

Ранее российских туристов ночью выселили из отеля в Турции, так как у гостиницы не оказалось лицензии на туристическую деятельность. Кроме того, Турция отказала России в правовой помощи при расследовании гибели ребенка в отеле в 2019 году: девочка, отдыхавшая в отеле с родителями, умерла от травм, полученных после того, как ее руку засосало в трубу бассейна. Газета ВЗГЛЯД писала в сентябре того же года, что с начала туристического сезона в Турции погибли 88 россиян.