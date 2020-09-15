Путин назвал Россию одним из признанных лидеров мирового вертолетостроения

Президент Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов 13-й Международной выставки вертолетной индустрии «HeliRussia 2020», отметив, что выставка служит авторитетной площадкой для укрепления международной кооперации.

Международная выставка вертолетной промышленности HeliRussia 2020, в рамках которой ведущие российские и зарубежные авиационные предприятия представят свои новинки военного и гражданского назначения, стартовала во вторник в московском «Крокус Экспо».

«Выставка неизменно привлекает внимание специалистов, экспертов и самой широкой публики, служит авторитетной площадкой для укрепления международной кооперации, наращивания взаимовыгодных контрактов, запуска перспективных проектов», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

Президент отметил, что Россия по праву считается одним из признанных лидеров мирового вертолетостроения.

«Отрадно, что сегодня российские авиастроительные компании, исследовательские центры и конструкторские бюро бережно хранят и развивают эти замечательные творческие, трудовые традиции, уверенно держат высокую планку качества, предлагают новые продукты и услуги, успешно продвигают их на внутреннем и мировом рынках», – отметил Путин.

Президент добавил, что в этой востребованной работе задействован и потенциал HeliRussia. Он также выразил уверенность в том, что HeliRussia пройдет на достойном уровне и оставит у участников и гостей яркие впечатления.

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