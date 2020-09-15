Путин назвал Россию одним из признанных лидеров мирового вертолетостроения

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15 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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В российскую политику пришли новые силы

Партия «Новые люди» смогла заинтересовать избирателей в четырех регионах России <a href="https://www.rzn.info/">RZN.info</a>
Прошедшие региональные выборы обновили российский политический ландшафт. В местных парламентах появились выдвиженцы нескольких партий, созданных считанные месяцы назад. На мощный старт дебютантов уже обратили внимание в Центризбиркоме, а сами партийцы нацелились на создание фракций в будущем составе Государственной думы. Чьих избирателей собираются переманить к себе политические «новобранцы»? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Отношения России и Японии избавятся от личного

Ёсихидэ Суга (справа) был самым верным соратником уходящего Абэ (слева) POOL/Keystone Press<br> Agency/Global Look Press
Во вторник в Японии впервые за восемь лет сменится премьер-министр. Накануне Ёсихидэ Суга был избран главой правящей партии, что автоматически приводит его на пост главы правительства. Ему будет очень непросто, поскольку он стал преемником великого политика, дело которого должен продолжить. Но в том, что касается выстраивания отношений с Россией, негативные перемены неизбежны. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Ковидобесие все дальше от здравого смысла

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все исключительно гуманно. Никакого принуждения. Никакого «посадить на клей ПФК». Надо создать вокруг ношения маски атмосферу принятия и доброжелательности. Психологи учат тонко и органично вводить маску в повседневные поведенческие практики ребенка. Подробности...
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«Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

Максим Соколов, публицист
Логики и памяти требовать от «интеллигенции» было бы странно. «Любовь к добру разбередила сердце им», и в этом состоянии сословие пребывает уже два века. Все забыли и ничему не научились. Подробности...
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Ленина нужно похоронить, а Сталинграду вернуть имя

Сергей Мардан, публицист
Дискуссия о мавзолее Ленина извлекается из пыльного чулана, когда политтехнологам лень изобретать свежую дискуссию, чтобы занять мозги политизированного населения чем-нибудь бессмысленным и безопасным. Подробности...
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Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

Обсуждение: 7 комментариев

Белоруссия расколола Евросоюз

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Путин назвал Россию одним из признанных лидеров мирового вертолетостроения

    15 сентября 2020, 10:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов 13-й Международной выставки вертолетной индустрии «HeliRussia 2020», отметив, что выставка служит авторитетной площадкой для укрепления международной кооперации.

    Международная выставка вертолетной промышленности HeliRussia 2020, в рамках которой ведущие российские и зарубежные авиационные предприятия представят свои новинки военного и гражданского назначения, стартовала во вторник в московском «Крокус Экспо».

    «Выставка неизменно привлекает внимание специалистов, экспертов и самой широкой публики, служит авторитетной площадкой для укрепления международной кооперации, наращивания взаимовыгодных контрактов, запуска перспективных проектов», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

    Президент отметил, что Россия по праву считается одним из признанных лидеров мирового вертолетостроения.

    «Отрадно, что сегодня российские авиастроительные компании, исследовательские центры и конструкторские бюро бережно хранят и развивают эти замечательные творческие, трудовые традиции, уверенно держат высокую планку качества, предлагают новые продукты и услуги, успешно продвигают их на внутреннем и мировом рынках», – отметил Путин.

    Президент добавил, что в этой востребованной работе задействован и потенциал HeliRussia. Он также выразил уверенность в том, что HeliRussia пройдет на достойном уровне и оставит у участников и гостей яркие впечатления.

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