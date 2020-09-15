Рубль вырос к доллару Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов 15 сентября 2020, 10:12 Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным на 10.00 индекс Мосбиржи прибавил 0,27% и достиг отметки 2936,42 пункта, индекс РТС вырос на 0,06%, до 1229,16 пункта, передает ТАСС. К 10.05 индексы демонстрировали положительную динамику. Так, индекс Мосбиржи рос уже на 0,4%, до 2940,51 пункта, РТС – на 0,56%, до 1235,42 пункта.

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