Младший брат Синдзо Абэ получил пост министра обороны Японии

Министр обороны Японии Таро Коно покинет свой пост в ходе предстоящих перестановок в составе правительства нового премьер-министра страны, которым 16 сентября будет утвержден новый генсек правящей Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Суга, сообщили СМИ.

Как сообщило агентство Киодо, Коно, который ранее возглавлял внешнеполитическое ведомство страны, с должности министра обороны будет переведен на должность министра по административным делам и коммуникациям. Новым министром обороны, в свою очередь, станет Нобуо Киси – младший брат Синдзо Абэ, который ранее занимал пост замминистра иностранных дел страны, передает ТАСС.

Между тем Суга, который 16 сентября будет утвержден в должности нового премьер-министра страны, во вторник провел перестановки в руководстве своей партии.

В частности, на должность главы политического совета партии вместо бывшего главы МИД и одного из недавних претендентов на премьерский пост Фумио Кисиды был назначен экс-министр образования Японии Хакубун Симомура. В то же время генеральным секретарем партии остался Тосихиро Никай, который занимает эту должность с 2016 года и который активно способствовал избранию Суги новым председателем ЛДП.

Ранее агентство Киодо сообщало, что в новом правительстве Суги свои посты сохранят министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, министр финансов Таро Асо, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуеси Акаба, а также министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото.

Ранее сообщалось, что лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии, который вскоре станет премьер-министром страны, избрали генсека японского правительства Ёсихидэ Суга.

Напомним, 28 августа Абэ подтвердил решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией. У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Президент России Владимир Путин поблагодарил Абэ за совместную работу.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что отношения России и Японии ждет эпоха застоя.