В Москве открыли памятник режиссеру Евгению Вахтангову

Памятник режиссеру Евгению Вахтангову открыли на Арбате в Москве. Монумент выполнен на собственные средства театра, стоимость работ составила 25 млн рублей.

«Очень символично, что сейчас мы открываем памятник человеку, который жил недолго и трудно, но умел страстно любить жизнь, создавать праздник, несмотря на лишения и болезни. Самый легендарный спектакль Вахтангова «Принцесса Турандот» учит нас тому, что не надо бояться масок, потому что за ними можно сохранять яркую индивидуальность и собственный взгляд на вещи», – отметила председатель комитета по культуре Госдумы РФ Елена Ямпольская, передает ТАСС.

Под аккомпанемент оркестра памятник открыли народные артисты СССР Василий Лановой и Юлия Борисова, говорится в сообщении.

Отмечается, что памятник был установлен в рамках реализации указа президента России Владимира Путина «О праздновании 100-летия Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова» и в соответствии с распоряжением мэра Москвы «О скульптурной композиции, посвященной 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова».