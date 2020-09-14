В Москве стартовал форум «Моя страна. Моя история. Моя Победа»

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14 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:37  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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На региональных выборах победил новый политический стиль

Впервые в истории выборы в России продолжались три дня подряд – и это повысило явку Егор Алеев/ТАСС
Победа «Единой России» и руководителей новой волны, подготовленных «школой губернаторов», и провал так называемого умного голосования блогера Алексея Навального. Эти события стали главными итогами выборов, прошедших в ряде регионов России. И все это при том, что в голосовании участвовало множество разных партий, в том числе совершенно новых. Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Белорусский протест стал частью мирового феминизма

То, что у «белорусской революции» женское лицо, «заслуга» самого Лукашенко Наталия Федосенко/ТАСС
Лукашенко является одним из наиболее выраженных сексистов среди мировых лидеров – его заявления регулярно вызывают гнев в среде феминисток. В то же время у «белорусской революции» очевидно женское лицо, причем речь идет не только о гендере Тихановской или Колесниковой. Происходящее сейчас в республике неизбежно войдет в историю феминизма, а сам феминизм способен определить историю Белоруссии. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Голливуд переоценил свое всесилие

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Что остается настоящим творцам, настоящим художникам? Им остается надеяться на публику. Свою публику. Им остается надеяться на то, что останутся еще такие места на земле, где будет возможна свобода. Свобода творчества. Пока еще возможна. Подробности...
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Деревня еще болеет, но помирать уже передумала

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Я начал нырять, как в омут, в ту самую Русь. В навигаторе появились названия, тревожащие и сладкие на звук. Настоящие. Грязовец, Юрьев-Польский, Муром, Навашино, Кулебаки, Выкса, Теньгушево, Дивеево, Темников. Нырнул – и не выплыл. Подробности...
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Алексиевич выдавливает протест из интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Должен огорчить и патриотов, и либералов: происходящее в Белоруссии у меня вызывает разве что тоску. Совершенно не собираюсь охранительски клеймить людей, которые вышли на улицы. Но если сердцем я с ними, то умом понимаю, что ничего хорошего их протест не принесет. Подробности...
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России запретили объединяться с Белоруссией

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Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    В Москве стартовал форум «Моя страна. Моя история. Моя Победа»

    14 сентября 2020, 11:12

    Текст: Елизавета Булкина

    В Москве 14 сентября при поддержке Министерства науки и высшего образования стартовал Всероссийский молодежный исторический форум «Моя страна. Моя история. Моя Победа».

    В рамках форума пройдет очный этап одноименной номинации, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и номинации для иностранных граждан «Города-побратимы наших стран» XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Всероссийский молодежный исторический форум «Моя страна. Моя история. Моя Победа» проходит в рамках Года Памяти и Славы, объявленного в России в 2020 году.  В числе партнеров форума – президентская платформа «Россия – страна возможностей», Российское историческое общество, Российская академия образования, Российский государственный гуманитарный университет, Федеральное агентство по делам молодежи, Музей Победы.

    14 сентября конкурсанты из 53 регионов России представят перед членами экспертного совета свои проекты, направленные на сохранение исторической памяти, формирование гражданской идентичности и духовно-нравственное воспитание молодого поколения страны.

    Наиболее отличившиеся молодые историки – в номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа» получат грамоты Российского исторического общества. Также для победителей предусмотрены денежные премии от Российской академии образования в размере 100, 80 и 50 тыс. рублей и ценные призы от Российского военно-исторического общества.

    Участников форума поздравил Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Уже 17 лет конкурс раскрывает имена неравнодушных граждан, которые вносят свой вклад в развитие России, сохранение ее культуры и истории. И эти две номинации помогают вам сделать еще больше, масштабировать свой проект, транслировать лучшие практики на всю страну. Желаю каждому участнику форума продуктивной работы в следующие три дня, а конкурсантам – веры в свои силы и удачной защиты проектов!» – сказал он.

    Директор департамента молодежной политики Министерства науки и высшего образования Денис Аширов обратился к участникам. «Рад, что сложная эпидемиологическая обстановка в стране не помешала организации столь масштабного форума. Насыщенная трехдневная программа позволит участникам не только представить свои проекты перед экспертами и перенять опыт у своих наставников, но и погрузиться в атмосферу патриотизма и гордости за свою Родину в рамках запланированных культурных мероприятий», –отметил Аширов.

    Номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» проводится при поддержке Российского государственного гуманитарного университета и Российской академии образования.

    Ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов отметил: «Наш университет с благодарностью принял предложение организаторов Всероссийского молодежного исторического форума «Моя страна. Моя история. Моя Победа». Мы понимаем, насколько важна в конкурсных отношениях проблема экспертизы и ее глубина. Не можем не отметить постоянное усиление экспертных оснований конкурса: ежегодно преподаватели вузов, специалисты Российской академии наук и Российской академии образования работают с материалом, который представляют наши участники. Такая межведомственная основа создала прекрасную платформу для развития как самого конкурса, так и молодежного исторического движения страны».

    «Российская академия образования принимает активное участие в поддержке конкурса – по пяти номинациям учреждены премии, в том числе две специальные премии имени Людмилы Алексеевны Вербицкой. Номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа», участники которой сегодня собрались на форуме, в Год Памяти и Славы, стала самой масштабной. РАО делает многое для противодействия фальсификации истории, и мы надеемся, что те проекты, которые представят конкурсанты, станут важным шагом в сохранении правдивой исторической памяти», – рассказал заместитель президента Российской академии образования Игорь Павлов.

    Руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова отметила, что 2020 год стал уникальным. «Впервые в истории мы проводим очные туры онлайн. В дистанционном формате прошли очные этапы в 19 тематических номинациях конкурса «Моя страна – моя Россия». Ценно, что номинацию, приуроченную к знаковой для России дате 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, удалось провести в традиционном формате. Именно она стала самой масштабной в нынешнем сезоне, собрав почти 12 тысяч участников, представивших свои проекты в заочном этапе конкурса», – пояснила она.

    С напутственным словом к участникам обратился председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Московской городской Думы Александр Козлов. «Форум подарил первую в этом году возможность очной встречи в рамках конкурса «Моя страна – моя Россия». В течение трех дней участники представят свои проекты, получат новые знания, возможность познакомиться и пообщаться со своими коллегами из других регионов. Уверен, это зарядит конкурсантов новой энергией, которая позволит им реализовать представленные инициативы на своих малых территориях», – сказал он.

    Помимо представления проектов в рамках конкурсной программы, участники форума встретятся с учеными, представителями органов государственной власти и общественных объединений.


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