Российские ученые впервые получили грант на исследование экзопланет

Министерство науки и высшего образования выделит грант коллаборации российских институтов и отдельных ученых на исследование планет в других звездных системах, рассказал директор Института астрономии РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Бисикало.

«Это впервые. Это грант на три года. Сейчас в программе 130-150 участников из разных институтов. Всего 18 организаций. Плюс молодежь, которая придет. То есть это попытка создать в России новое направление науки», – передает РИА «Новости» слова Бисикало.

Всего на 2021-2023 годы на программу выделено 300 млн рублей: по 100 млн в год. «За эти средства можно наладить связи между организациями, создать небольшую сеть небольших телескопов, разработать новые теоретические модели», – пояснил он.

Бисикало рассказал, что сейчас тренд в мировой науке уже не поиск экзопланет, которых найдено более 4 тыс., а на очереди – сотни тысяч. «Поиск это интересно, красиво, но в последние 10 лет акценты смещаются в сторону исследования экзопланет – исследование атмосфер с помощью наблюдений и теоретических моделей», – заметил он.

Наблюдения ведут в основном западные коллеги, обладающие специализированной техникой, а российские, учитывая сильную теоретическую школу, смогут сконцентрировать усилия на их исследовании.

Бисикало напомнил, что в России готовится к запуску в 2025 году телескоп «Спектр-УФ» (аналогичный по задачам американскому телескопу Хаббла), для которого составлен предварительный перечень научных задач, из которых треть – исследования экзопланет, поиск биомаркеров.

Напомним, в сентябре 2019 года космический телескоп «Хаббл» позволил астрономам обнаружить водяной пар в атмосфере экзопланеты K2-18b. Астрономы впервые нашли пригодную для жизни планету вне Солнечной системы с водяным паром в атмосфере.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД