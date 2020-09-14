Действующий глава Ростовской области Голубев победил на выборах с 65,6% голосов

Действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев победил на выборах главы региона с 65,6% голосов, сообщил на пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии Андрей Буров.

«Выборы состоялись, активность избирателей превысила 43%. Победу одержал действующий губернатор Ростовской области Голубев Василий Юрьевич, он набрал 65,6% голосов избирателей», – передает его слова ТАСС.

Промежуточные результаты обработки протоколов голосования свидетельствуют, что действующие руководители и временно исполняющие обязанности губернаторов лидируют на выборах глав регионов России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах может стать убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.