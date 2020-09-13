Электронное голосование на довыборах в Госдуму прошло без значимых сбоев

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13 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:54  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Сверхбогачи Запада готовят против России экотеррор

Подобные карнавальные акции далеко не так безобидны, как хотят казаться Nils Jorgensen/Keystone Press<br> Agency/Global Look Press
Благородное дело борьбы за чистую природу все больше превращается на Западе в балаган. Хуже того – «мирные протестующие», которые требуют от правительств принятия срочных мер по борьбе с изменением климата, на деле являются игрушкой в чужих руках. Кто стоит за «экологическими террористами» Запада, которые угрожают в том числе и интересам России? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Деревня еще болеет, но помирать уже передумала

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Я начал нырять, как в омут, в ту самую Русь. В навигаторе появились названия, тревожащие и сладкие на звук. Настоящие. Грязовец, Юрьев-Польский, Муром, Навашино, Кулебаки, Выкса, Теньгушево, Дивеево, Темников. Нырнул – и не выплыл. Подробности...
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Алексиевич выдавливает протест из интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Должен огорчить и патриотов, и либералов: происходящее в Белоруссии у меня вызывает разве что тоску. Совершенно не собираюсь охранительски клеймить людей, которые вышли на улицы. Но если сердцем я с ними, то умом понимаю, что ничего хорошего их протест не принесет. Подробности...
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Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...
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России запретили объединяться с Белоруссией

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Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Электронное голосование на довыборах в Госдуму прошло без значимых сбоев

    13 сентября 2020, 21:19

    Текст: Александра Юдина

    Система электронного голосования на довыборах в Госдуму в воскресенье сработала без значимых сбоев, сообщил во время конференции в ЦИК заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

    «Каких-то значимых сбоев за три дня работы мы не нашли. У нас было, по-моему, единичное обращение, связанное с использованием старого браузера. Все остальное, насколько я понимаю, было штатно. Системных проблем голосования в электронной форме не было», – передает ТАСС его слова.

    Ранее МВД России объявило, что в ходе голосования не зафиксировано особых нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Также ведомство выявило массированные вбросы ложной информации для раскрутки в соцсетях и средствах массовой информации во время выборов.


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