Электронное голосование на довыборах в Госдуму прошло без значимых сбоев

Система электронного голосования на довыборах в Госдуму в воскресенье сработала без значимых сбоев, сообщил во время конференции в ЦИК заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Каких-то значимых сбоев за три дня работы мы не нашли. У нас было, по-моему, единичное обращение, связанное с использованием старого браузера. Все остальное, насколько я понимаю, было штатно. Системных проблем голосования в электронной форме не было», – передает ТАСС его слова.

Ранее МВД России объявило, что в ходе голосования не зафиксировано особых нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Также ведомство выявило массированные вбросы ложной информации для раскрутки в соцсетях и средствах массовой информации во время выборов.