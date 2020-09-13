Российские водители стали отказываться от Аи-95 Гонку «Формулы-1» приостановили после аварии канадского пилота 13 сентября 2020, 18:32 Текст: Ольга Колобкова

Гран-при Тосканы, гонка девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», приостановлена из-за аварии канадского пилота Лэнса Стролла. Гонщик врезался в заграждение после прокола колеса, болид тушили пожарные на трассе, передает ТАСС. В каком состоянии пребывает Лэнс Стролл после аварии, не уточняется. Согласно сообщению, в гонке продолжают участвовать 12 пилотов. Напомним, «Формулу-1» останавливают уже во второй раз: ранее сообщалось об аварии во время британского этапа гонки. В первый раз это также произошло после прокола колеса.

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