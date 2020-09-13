Жителей Иркутска перед ЕДГ попытались напугать фейком о росте тарифов

В Иркутске перед единым днем голосования некоторые жители получили уведомления о повышении тарифов на электроэнергию в четыре раза. Компания «Иркутскэнерго» сообщила, что информация о росте тарифов является ложью.

В письмах, которые получили жители Иркутска, рекомендовалось сократить потребление энергии, сообщают «Вести.Иркутск».

Гендиректор компании «Иркутскэнерго» Олег Причко заявил: «Никаких повышений и тем более в четыре раза точно не предполагается». Он напомнил, что «тарифы для населения устанавливаются государством», для этого есть «специальная процедура».

«Действуют они по федеральному законодательству не менее одного года. Учитывая, что они только что установлены, говорить в принципе не о чем», – заявил он.

На сайте «Иркутскэнергосбыта» также опубликовано опровержение фейка: «В соцсетях появилось ложное сообщение от имени «Иркутскэнергосбыта» о якобы возможном повышении тарифов». Жителей призвали «не поддаваться на провокации, связанные с выборами».

Напомним, хотя единый день голосования в России проводится 13 сентября, 11 и 12 сентября было предусмотрено досрочное голосование.

Политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц в 2020 году выросла по сравнению с 2015 годом. Так, на выборах был зарегистрирован 91 кандидат – 5,05 претендентов на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата – 4,6 претендента на место. Также увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов ЗАКС: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.

Всего в 2020 году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам – 1067 против 1036 соответственно.

Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах России (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах