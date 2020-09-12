Эксперт отметил мизерное количество нарушений в ходе досрочного голосования

Благодаря трехдневному голосованию активность избирателей увеличилась на 5-10%. Кроме того, отличительной особенностью выборов стала высокая партийная конкуренция, в среднем на мандаты в региональных парламентах претендуют восемь партий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куртов. Так он прокомментировал ход досрочного голосования, которое началось в пятницу.

«Три дня голосования – удовлетворительный формат, потому что в некоторых регионах уже проголосовало на 5-10% избирателей больше по сравнению с обычным показателем для такого уровня выборов. Новый формат удобен для избирателей», – считает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Активность избирателей, подчеркнул эксперт, свидетельствует об интересе к выборам. «Пока не чувствуется особо острого накала в 18 регионах, где идут губернаторские избирательные кампании, за исключением, возможно, Иркутска, в котором борьба традиционно происходит с большим напряжением между двумя партиями. Я с большим интересом наблюдаю за происходящим в Иркутске и жду, чем завершится эта избирательная кампания», – признался собеседник.

При этом конкуренция наблюдается в тех регионах, где в выборах участвуют опытные губернаторы. Особый интерес представляют Краснодар и Ростов. «Там идет достаточно конкурентная борьба. Но не менее интересна более высокая партийная конкуренция. В этом году на представительство в региональных парламентах претендует более восьми партий. А раньше-то в качестве кандидатов было представлено шесть партий. Появление новых партий добавляет живости», – подчеркнул политолог.

Куртов добавил, что по ходу выборов фиксируется «очень мало нарушений» и по сравнению с летним голосованием по поправкам к Конституции «количество обращений в ЦИК мизерное».

Напомним, что основной день голосования пройдет в воскресенье. В пятницу и субботу проходит досрочное голосование. «На избирательные участки направлены 237421 наблюдателей: от политических партий – 95805 наблюдателей; от кандидатов – 85598 наблюдателей; от Общественной палаты РФ или от общественных палат субъектов РФ – 56018 наблюдателей», – говорится в сообщении ЦИК России.

Политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц в 2020 году выросла по сравнению с 2015 годом. Так, на выборах был зарегистрирован 91 кандидат – 5,05 претендентов на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата – 4,6 претендентов на место.

Увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов ЗАКС: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.

Всего в 2020 году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам – 1067 против 1036 соответственно, говорится в релизе.

Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах России (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах.