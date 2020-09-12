В Хабаровске продолжает снижаться число участников несанкционированных акций протеста

В Хабаровске продолжает снижаться число участников несанкционированных акций в поддержку арестованного по подозрению в причастности к заказным убийствам бизнесменов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщают власти города.

На площадь Ленина в Хабаровске вышли около 700 человек, сообщается на сайте городской администрации.

Акции, которые проходят с июля, являются несанкционированными. С 11 июля зафиксировано 4131 административное правонарушение, составлено 178 протоколов, суд рассмотрел 160 материалов, арестованы 23 человека.

За июль число участников акций упало с 12 тыс. до 3,5 тыс. человек. 5 сентября на очередной митинг в Хабаровске вышли около 1 тыс. человек.

Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей.

3 сентября Басманный суд Москвы продлил срок ареста Фургалу еще на три месяца.

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