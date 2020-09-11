Кандидаты ЛДПР, СР и КПРФ в Новосибирске открестились от участия в «Умном голосовании»

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11 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 17:05  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

Атомная подводная лодка «Сивулф» – невидимая часть учений НАТО у берегов России defense.gov
Прямо сейчас у северных берегов России находится целая группа кораблей НАТО. В ее составе нет авианосца, поэтому появление этих сил осталось в информационном поле малозаметным. Однако российские военные восприняли появление этой эскадры вполне серьезно. Чем занимается натовская группировка и почему это событие имеет большое значение для ВМФ России? Подробности...
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Германия в отношениях с Россией наступает на британские грабли

Похоже, руководство Германии не понимает последствий ситуации с Навальным Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
«Из-за нелепых действий ФРГ по Навальному», как выразился глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва и Берлин оказались на пороге серьезного конфликта. Россия уже официально предупредила Германию об угрозе подрыва двусторонних отношений. О каких действиях Берлина идет речь и кому на руку обострение отношений между двумя крупными торговыми партнерами? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...
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Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина – страна с самым большим количеством русских людей за пределами России. Хотя бы по одной этой причине надо возобновлять отношения. Именно с людьми, а не с быстро меняющейся властью, не принадлежащей самой себе. Подробности...
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Простые ответов на вопросы о протестах в Белоруссии

Дмитрий Ольшанский, публицист
Победа враждебных России сил в бывшем советском мире ведет к двум вещам: жесткой языковой политике по изъятию русского языка из образования и государственного обихода и к военному сотрудничеству с другими «ядерными» государствами. Подробности...
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Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Кандидаты ЛДПР, СР и КПРФ в Новосибирске открестились от участия в «Умном голосовании»

    11 сентября 2020, 16:59

    Поддержанные «Умным голосованием» блогера Алексея Навального кандидаты от ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ в Новосибирске заявили, что не участвуют в этом проекте.

    «Так называемая «Коалиция 2020» в преддверии единого дня голосования без моего согласия внесла мою кандидатуру в список для «Умного голосования». <...> Я публично обращаюсь к идеологам так называемой «Коалиции 2020» и требую убрать мою кандидатуру из списка «Умного голосования», – заявил депутат гордумы Новосибирска от ЛДПР Евгений Лебедев в ролике, опубликованном во «ВКонтакте».

    Глава новосибирского отделения «Справедливой России» в беседе с «Сибкрай.ru» Анатолий Кубанов заявил, что слухи о планах партии объединиться для противостояния «Единой России» не соответствуют действительности.

    «Справедливая Россия» ведет самостоятельную, острую, атакующую, выборную кампанию. Концепт «человек против системы, человек важнее системы, человек изменить систему» – исключительно авторский продукт нашей партии», – подчеркнул он.

    «Юные боссы политики на другом полюсе тоже не брали нас в расчет, поэтому никаких переговоров с ними нет. А с учетом того, что я организатор Антимайдана, то думаю, что и желания такого не возникало у навальнистов», – добавил Кубанов.

    Зампред Заксобрания Новосибирской области, секретарь регионального обкома КПРФ Владимир Карпов также опроверг возможность участия кандидатов от партии в «Умном голосовании».

    «Известная «Коалиция 2020» включила в так называемый список «Умного голосования», если брать по Законодательному собранию, из 28 депутатов-одномандатников от компартии в ЗСО 16 человек», – сообщил Карпов.

    По его словам, в реготделении партии решили, что каждый кандидат отдельно не будет обращаться с тем, чтобы из этого списка его вывели.

    «От бюро областного комитета КПРФ делаем заявление о том, что кандидаты от КПРФ не могут быть включены в список «Умное голосование», поскольку «Коалиция 2020» оголтело нападает на нашего лидера, коммуниста Анатолия Евгеньевича Локтя, старается принизить роль реготделения КПРФ», – сказал Карпов.

    Также один из кандидатов в депутаты от КПРФ в Новосибирске Вадим Агеенко в своем Facebook заявил, что «такая поддержка от «Коалиции 2020» не нужна».

    Ранее сообщалось, что среди участников «Умного голосования» в Калужской и Орловской областях оказались фигуранты уголовных дел и участники сект.


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