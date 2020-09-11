В пятницу синоптики пообещали москвичам ясную осеннюю погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 12 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 14 градусов. Ветер прогнозируется западный силой 5-7 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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