Девушка написала заявление на предложившего раздеться на собеседовании работодателя Раскрыто дело об убийстве балерины Большого театра Чиновника Минобороны арестовали по подозрению во взятке 10 сентября 2020, 17:01 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве задержан ведущий советник отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виталий Ликучев, сообщил источник в правоохранительных органах. «Следователи задержали Ликучева в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, с ним ведутся следственные действия», – сказал собеседник ТАСС. Другие подробности дела источник не раскрыл. В пресс-службе Басманного суда уточнили, что Ликучев арестован до 8 ноября. В июне в Петербурге оперативники военной контрразведки и экономической полиции задержали руководителей отдела Госстройнадзора Минобороны по делу о создании ОПГ.

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