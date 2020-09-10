Песков исключил вред для России от возвращения Саакашвили в Грузию

Возвращение на политическую арену в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили вряд ли может причинить вред России, главное, чтобы он не наломал дров в своей стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается какой-то конфронтации с Россией, то вы знаете, что наши отношения с Грузией по сути отсутствуют. Это как раз те самые негативные последствия авантюристических действий Саакашвили, когда он был президентом Грузии. Эти последствия народы двух стран ощущают до сих пор. Главное, чтобы он снова дров не наломал в своей Грузии. Что касается нашей страны, то вряд ли такая одиозная личность может причинить какой-то вред нашей стране. Нет, не может», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, появление Саакашвили в Грузии может иметь скорее отрицательные последствия.

«Саакашвили никому ни успехов, ни удачи не принес. Саакашвили принес большую трагедию своей стране – Грузии. Саакашвили наделал много всего, граничащего с цирком… на Украине, где он был трудоустроен. Ну и в целом, конечно, не показал, что появление где-то на политической арене какой-то страны Саакашвили может иметь какие-то положительные последствия. Скорее только отрицательные», – сказал Песков.

7 сентября экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ и гражданин Украины Саакашвили был выдвинут своей партией «Единое национальное движение» кандидатом в премьер-министры перед парламентскими выборами 31 октября. Он также представил план изменений в Грузии.

При этом Саакашвили на родине заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы. В случае возвращения на родину с Украины Саакашвили будет взят под стражу, как заявила министр юстиции Теа Цулукиани.