Эксперт объяснил участие Кобзева в рейдах против «черных лесорубов»

«Кобзев подходит к решению проблемы вырубки лесов основательнее своих предшественников, и это греет душу», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт общественного совета Минприроды РФ Сергей Матвеев. Так он прокомментировал итоги рейда по задержанию «черных лесорубов» в Иркусткой области, в котором принял участие врио губернатора Игорь Кобзев.

«Проблема незаконных рубок для Иркутской области крайне актуальна, – сказал Сергей Матвеев. – Регион занимает первое место во всероссийском антирейтинге по объемам незаконных заготовок древесины. Проблема тянется годами, и до Кобзева ни один губернатор ее радикально не решал».

По словам собеседника, позиция Кобзева и его стремление сберечь тайгу от «черных лесорубов» «очень симпатична и кажется вполне рабочей». «В отличие от предшественников, врио губернатора уделяет проблеме защиты леса самое пристальное внимание», – отметил Матвеев.

«То, что сам Кобзев участвует в рейдах против «черных лесорубов» – удивительно и непривычно. Хотя этим должны заниматься правоохранительные органы, а не губернатор. Но, возможно, Кобзев своим примером хочет заострить особое внимание на существующей проблеме», – предположил эксперт.

«Однако помимо рейдов необходима продуманная политика, которая сделала бы незаконные вырубки экономически невыгодными. Кобзев уверяет, что каждый подобный случай не останется без внимания. Для меня это сигнал того, что врио губернатора гораздо глубже и основательнее подходит к решению задачи, чем его предшественники. Это, конечно, греет душу», – заключил Сергей Матвеев.

Ранее врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вместе с правоохранительными органами принял участие в операции по задержанию «черных лесорубов». В ходе совместного рейда полиции, миграционной службы и минлескома в деревне Грязнушка Осинского района, было задержано около 40 человек. Большинство из них граждане Узбекистана и КНР. Проверка документов подтвердила незаконную деятельность. Лес и техника изъяты.

Глава региона поручил в двухдневный срок разобраться с происхождением древесины. Передать в правоохранительные органы для вынесения процессуальных решений по этому вопросу.

«Прошел сигнал, что граждане одного из сопредельных государств здесь нелегально принимают древесину. Нарушений как минимум два: незаконная рубка и незаконный вывоз с территории Иркутской области. Ущерб, соответственно, тоже двойной. Весь этот беспредел происходит не так далеко от областного центра, всего 150 километров», – подчеркнул Кобзев. Он предположил, что в более отдаленных «глухих» районах ситуация не лучше.

«Обращаю внимание всех и каждого: каждый подобный случай будет выявлен! Сил и терпения у нас хватит! Все виновные в расхищении достояния региона должны быть и будут наказаны. Это наша твердая последовательная позиция!», – добавил Игорь Кобзев.

Как заявил в начале сентября и.о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев, ущерб от незаконных рубок древесины в регионе уменьшился на 1 млрд 874,9 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает официальный портал Иркутской области.

Напомним, ранее Кобзев представил предвыборную программу в качестве кандидата на пост руководителя региона. Основной упор врио губернатора решил сделать на том, что жителям региона необходимо обеспечить принципиально новый уровень жизни.