В Спасском соборе Переславля-Залесского нашли граффити с чудо-зверем

Редкие граффити XII века, состоящие из изображения человека с фантастическим животным и фрагментом текста обнаружили российские археологи, исследовавшие Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, сообщила пресс-служба Института археологии Российской академии наук.

Фигура бегущего человека, левой рукой поднимающего над головой существо с головой птицы, телом змеи и рыбьим хвостом, расположена в правой части граффити. «Слева от рисунка и под ним находится текст, в конце которого уверенно прочитываются слова «но не всем ладно. Игнат писал». Фразе предшествует загадочная последовательность из пяти букв, которую невозможно истолковать как записанный обычным образом славянский текст», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Изображение человека с фантастическим животным и надписью были обнаружены на белокаменном блоке высотой около 30 сантиметров и длиной около 50 сантиметров, центральную часть которого занимает изображение крестов. Надпись, которая находится слева от рисунка и под ним, еще не прочитана. Граффити обнаружены и на соседних белокаменных блоках: на блоке, находящемся справа, нанесены автограф «Лазорь писал» и сокращенные названия дней недели, и еще на одном блоке изображены кресты, вероятно, погребальные. Эти надписи, как и первая, датируются XII веком.

«Перед нами – редчайший пример изображения фантастических существ, по преданиям обитавших в дальних странах. Подобные изображения есть в западноевропейских миниатюрах средневекового времени, но на Руси они не были широко известны. Рисунок может также представлять собой аллегорию борьбы добра со злом», – пояснил руководитель архитектурно-археологического отряда Института археологии, член-корреспондент РАН Владимир Седов.

«Сопровождающая рисунок фраза, возможно, имеет гадательный характер, так как подобная последовательность находит параллели в древнерусской эпиграфике и берестяных грамотах, слово «ладно», скорее всего, следует понимать как «одинаково», в соответствии с основным значением слова в древнерусском языке», – в свою очередь отметил член-корреспондент РАН Алексей Гиппиус.



Спасо-Преображенский собор Переславля-Залесского имеет сложную строительную историю: сооруженный по заказу князя Юрия Долгорукого в середине XII века, он неоднократно перестраивался, подвергался ремонту и реставрации. Начиная с середины XIX века, археологи неоднократно исследовали собор. Эти исследования носили фрагментарный характер, но благодаря им удалось установить архитектурные особенности собора, его первоначальный облик, а также собрать уникальную коллекцию граффити, среди которых – сообщение об убийстве князя Андрея Боголюбского и список его убийц.

Напомним, в июле 2019 года саркофаги с останками сподвижников сына Долгорукого нашли в Великом Новгороде.