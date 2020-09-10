Рубль снизился к доллару Рубль подешевел к доллару и евро 10 сентября 2020, 10:10 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 10 копеек – до 75,43 рубля, курс евро поднялся на 20 копеек, составив 89,16 рубля. Стоимость нефти снижается до 40,68 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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