Врио губернатора Архангельской области встретился с учениками «Роснефть-класса»

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский провел встречу с учениками профильного «Роснефть-класса» на День знаний.

Образовательный проект «Роснефть-класс» реализуется в регионе 10 лет на базе гимназии №3, сообщает издание Dvinanews.

Учеников в «Роснефть-классе» знакомят с профессиями нефтяной отрасли. Школьники также углубленно изучают дисциплины физико-математического цикла.

«Это проект возможностей. Потому что, помимо учебы и проектной деятельности, он предполагает и отдых, и творчество, и возможность показать свои таланты, – рассказала директор гимназии №3 Архангельска Елена Калинина. – Например, у ребят есть возможность побывать в разных городах нашей страны. Что касается наших планов, то мы хотели бы изменить проект, чтобы он предполагал включение в программу учащихся начиная с восьмого класса».

Стать учениками «Роснефть-класса» могут лишь старшеклассники. Для компании такой школьный проект можно считать первой ступенью в системе непрерывного образования. Следующий шаг – учеба в вузе.

Цыбульский в ходе беседы с гимназистами обсудил вопрос о том, что нужно молодежи, чтобы, получая образование в регионе, оставаться в нем.

Было отмечено, что стратегическими задачами региональной власти являются доступность качественного жилья, развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, а также рынка труда. Все это можно охарактеризовать понятием «комфорт жизни».

Цыбульский отметил, что учеба в «Роснефть-классе» – это возможность для сегодняшних школьников стать более конкурентоспособными.

«Роснефть-класс» – это замечательный пример того, как компания готовит высококлассных профессионалов начиная со школьной скамьи. Я считаю, что проект заслуживает внимания. По сути, дети – ученики 10 и 11 классов – уже начинают понимать, к чему у них есть склонность, получать дополнительное образование, видеть свою перспективу. Те знания и те возможности, которые перед ними открывает участие в этом проекте, – беспрецедентны», – отметил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Между тем в областной администрации сообщили, что на День знаний, 1 сентября будет подписано соглашение об инвестициях в газификацию Архангельской области, передает Regnum.

Документ подпишут председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и врио губернатора региона Александр Цыбульский. Также известно, что соглашение будет подписано на общую сумму в размере 4 млрд рублей.