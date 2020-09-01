Адвокат Ефремова высмеяла вдову погибшего в ДТП

Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Елизавета Шаргородская высмеяла в суде требования вдовы Сергея Захарова.

«Как же Захаровой должно быть плохо, что она оценила смерть своего мужа в один рубль», – цитирует РЕН ТВ Шаргородскую.

Ранее вдова, младший сын и брат Захарова предъявили гражданские иски к артисту на один рубль.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.

Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.