Эксперт объяснил растущую популярность врио губернатора Иркутской области

«После коронавируса избиратели обращают внимание не на популистские лозунги, а на стабильность. В этом смысле упор Игоря Кобзева на развитие региона объясняет его растущую популярность», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов, комментируя ход губернаторской избирательной кампании в Иркутской области.

«Был период, когда многие высказывали мнения о вероятности второго тура на выборах губернатора Иркутской области, – сказал Александр Малахов. – Сегодня, за две недели до дня голосования, эксперты сходятся во мнении, что шансы на это не очень велики».

«В Иркутской области растет запрос на реальные действия власти, которые преобладают над популизмом. Население региона стало голосовать рационально. Это подтверждается аксиомой, которая гласит: социальные практики выигрывают у политических технологий. И в таких условиях появляется запрос на квалифицированного управленца, которые понимает, как и за счет чего может развиваться регион», – продолжил политолог.

«На этом фоне предвыборная кампания представителя КПРФ Михаила Щапова не выглядит чем-то экстраординарным. Она эксплуатирует традиционные темы в агитации, применяет давно известные политтехнологические приемы и сваливается в откровенный популизм», – добавил эксперт.

«В это же время врио губернатора Игорь Кобзев выбрал для своей кампании строгий деловой стиль, акцентируясь на конкретных планах и реальных делах. Возможно именно это и повлияло на оценки экспертов о снижении вероятности второго тура в Иркутской области», – предположил Малахов.

Еще одним фактором, влияющим на мнение избирателей, является зависимость Щапова от бывшего губернатора-коммуниста Сергея Левченко. «Возможно, по мнению избирателей, если к власти придет представитель КПРФ, напрямую связанный с дискредитировавшим себя однопартийцем – последствия для региона будут неприятными», – отметил собеседник.

«Кроме того, под давлением последствий коронавируса, многие избиратели обращают внимание не на лозунги, а на стабильность. И в этом смысле упор Кобзева на реальные дела и четкие планы развития региона объясняет его растущую популярность», – заключил Малахов.

Напомним, согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, накануне выборов губернатора Иркутской области 63% опрошенных граждан планируют проголосовать за действующего врио главы региона Игоря Кобзева. Исходя из этих данных, эксперты прогнозируют победу Кобзева уже в первом туре.

Ранее Кобзев представил предвыборную программу в качестве кандидата на пост руководителя региона. Основной упор он решил сделать на том, что жителям региона необходимо обеспечить принципиально новый уровень жизни.