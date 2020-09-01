Лавров оценил последствия предложенной Лукашенко конституционной реформы

Конституционная реформа в Белоруссии поможет организовать диалог власти с гражданским обществом, полагает глава МИД России Сергей Лавров.

«Президент Белоруссии предложил конституционную реформу. По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», – передает РИА «Новости» слова Лаврова в ходе выступления перед студентами-первокурсниками и профессорско-преподавательским составом МГИМО МИД России, а также Дипакадемии.

По его словам, Россия считает, что необходимости в посреднических услугах других стран для преодоления нынешней ситуации в Белоруссии нет.

«Мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы без какого-либо вмешательства извне. Мы видим искушение многих западных государств - как соседней Украины, так и стран, которые находятся далеко за океаном, я имею ввиду США и Канаду - навязать некие подходы в преодолении нынешней ситуации в Республике Беларусь. На эти подходы реагирует президент Белоруссии. Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет», –сказал Лавров.

Он добавил, что Россия в ситуации в Белоруссии будет руководствоваться международным правом и существующими между странами обязательствами, передает ТАСС.

Лавров отметил, что Евросоюз следом за Соединенными Штатами все больше и больше следует путем нелегитимного с точки зрения международного права санкционного давления в международных делах.

«К сожалению, Евросоюз вслед за Соединенными Штатами все больше и больше идет по пути санкционного давления. Они у себя опять же внутри Евросоюза выработали решение о создании механизмов введения санкций за вторжение в киберсферу с преступными целями, как они считают, по правам человека, еще по каким-то вопросам. Эти санкции нелегитимны с точки зрения международного права, как и нелегитимны любые односторонние санкции. Но тенденция такая просматривается», – сказал Лавров.

Он добавил также, что заявления западных лидеров по ситуации в Белоруссии неэтичны, они показывают отсутствие у них навыков дипломатии.

«Посмотрите, какие заявления делают про ту же ситуацию в Белоруссии генеральный секретарь НАТО, представители Евросоюза, западные лидеры, которые оказались во главе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Какие нравоучения, произносимые тоном, которые не допускают даже сомнения в том, что это должно быть воспринято всеми как руководство к действию», – сказал министр.

«Это отсутствие уже навыков дипломатии, элементарных дипломатических навыков. Это неэтично по большому счету уже не только с дипломатической, но и с человеческой точки зрения. Мы это видим и мы на это обращаем внимание», – отметил Лавров.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Оппозиция в Белоруссии сформировала Координационный совет.

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