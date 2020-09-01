У Ивана Сафронова взяли образцы голоса

Следователи ФСБ, расследующие уголовное дело по обвинению в госизмене бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, взяли у него образцы голоса, сообщили СМИ.

Как пишет газета «Коммерсант», на днях адвокаты Сафронова были оповещены следователем ФСБ Александром Чабаном о необходимости прибыть утром 31 августа для участия в неких следственных действиях с их подзащитным. По их словам, о цели вызова они не знали, а само краткое сообщение получили по SMS.

Как пояснил один из адвокатов Сафронова Иван Павлов, новое приглашение в СУ ФСБ оказалось связано с забором у его клиента образцов голоса.

Он отметил, что это нужно для проведения назначенной в рамках расследования уголовного дела фоноскопической экспертизы, однако категорически отказался говорить о ее сути, сославшись на гриф секретности, который стоит на постановлении о назначении экспертизы. При этом Павлов отметил, что Сафронов предоставил образцы голоса в присутствии четырех адвокатов. Сам экс-журналист, по словам защитника, чувствует себя хорошо.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за якобы работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово».

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш также отрицает свою связь со спецслужбами.

Сам Сафронов связывает свое уголовное преследование с журналистской деятельностью, в ФСБ это опровергают.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.