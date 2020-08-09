Армия Ливана вытеснила участников беспорядков из зданий министерств в Бейруте

Военнослужащие Ливана вынудили участников беспорядков покинуть здания еще двух министерств в Бейруте, сообщают СМИ.

Как сообщает канал «Аль-Арабия аль-Хадас», освобождены здания «министерств иностранных дел, экономики и энергетики». В собщении говорится, что на улицы Бейрута «вернулось спокойствие», передает ТАСС.

Напомним, СМИ уже сообщали, что военные вытеснили демонстрантов из здания МИД Ливана.

В Бейруте половина города пострадала от мощных взрывов. Хотя спасательные работы продолжаются, жители устроили акции протеста, которые переросли в беспорядке, штурм и захват правительственых зданий.