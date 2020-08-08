Протестующие в Бейруте начали штурм четвертого министерства

Митингующие в Бейруте приступили к штурму четвертого ведомства – министерства энергетики Ливана, также они провели штурмы ассоциации банков Ливана.

Ливанская полиция использует спецтехнику в столкновениях, передает РИА «Новости».

Правоохранители вывели на улицы броневик с гранатометом, с него они забрасывают протестующих слезоточивым газом, вытесняя их с площади, прилегающей к зданию парламента.

Демонстранты продолжают бросать в полицейских камни и петарды.

Советник диппредставительства России в Ливане Вячеслав Максудов сообщил, что ситуация у российского посольства в Бейруте спокойная.

«Данных о пострадавших среди российских граждан во время демонстраций в центре Бейрута не поступало. Ситуация в районе посольства спокойная, соблюдаются необходимые меры безопасности», – сказал он ТАСС.

Между тем в ходе беспорядков пострадали уже больше 230 человек, сообщило ливанское общество Красного креста. В больницы доставлено 63 человека, 175 получили помощь на месте.

Протестующие в Бейруте уже заняли здание министерства иностранных дел Ливана, часть протестующих устроила символическую «казнь» политических лидеров страны. Позднее начался штурм двух других министерств.

Антиправительственный митинг в Бейруте начался в субботу в 16.00, демонстранты столкнулись у здания парламента в центре города с полицейскими. Сообщается, что в ходе беспорядков погиб один правоохранитель.