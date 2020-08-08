Украинский журналист предложил использовать «горы ядерных отходов» против России

Украинский журналист Максим Кухар назвал четыре способа, с помощью которых Украина, по его мнению, способна защититься от противников в случае войны.

Первый способ – «ударный ядерный кулак, который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления» или «представлять какую-то угрозу при других геополитических комбинациях». Кухар считает такой вариант возможным, поскольку, по его мнению, «ослабнет» контроль за вооружениями, что позволит Украине, у которой есть «технологии создания старых атомных ракет» и «горы ядерных отходов», ввести в строй около 500 старых советских ракет. Кухар полагает, что шансы реализации такого сценария «растут изо дня в день», передает РИА «Новости» со ссылкой на UkrLife.

Второй способ – создать до 10 тыс. крылатых ракет. Как заявил журналист, если «в сторону какой-то страны выпустить штук 500 или 1,5 тысячи», то враждебное государство «отправляется прямо в Средние века», так как «разрушаются все мосты, все электростанции и вся инфраструктура». В этом случае, говорит Кухар, «ни о какой войне не может быть и речи». Кухар утверждает, что у Украины есть такое оружие, но следует наращивать его количество. Это будет стоить несколько десятков миллиардов долларов, но «никакая Россия не нападет, потому что у президента Зеленского будет кнопка, которая отправляет всю Россию в Средние века», заявил он.

Третий способ – усиление армии, чтобы «вести простую войну и отстаивать свои интересы».

Четвертый способ – присоединение Украины к различным коалициям антироссийской направленности.

Напомним, Кухар не впервые фантазирует на тему обострения отношений России и Украины. Он уже описывал, каким может быть «вторжение» России на Украину, а также призывал ввести войска в Россию «для поддержки демократии».